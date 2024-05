Regioni - saldi estivi al via dal 6 luglio

(Di giovedì 16 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Dal 6partono i2024”. Lo annuncia il presidente della Conferenza delle, Massimiliano Fedriga. Andrea Maria Antonini, coordinatore della Commissione Sviluppo economico della Conferenza e assessore della Regione Marche, spiega che “la data di avvio delle vendite è stata stabilita dalla Commissione”. “Come di consueto – aggiunge -, icominciano il primo sabato del mese di. Anche lo scorso anno presero il via lo stesso giorno, ma di giovedì, dal momento che il primo sabato coincideva anche con il primo giorno del mese, motivo per cui allora si stabilì una deroga”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

