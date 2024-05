(Di giovedì 16 maggio 2024) (Adnkronos) – La piattaforma di e-commerceè sotto accusa in Europa. L'organizzazionedei consumatori BEUC, insieme a 17 dei suoi gruppi membri, ha denunciato il marketplace cinese per violazione dellepreviste dal Digital Services Act (DSA). La BEUC ha sollecitato l'Unionea designarecome una “piattaforma online principale” (VLOP), allo

Temu nel mirino dell'Unione Europea: violazioni alle norme del DSA - temu nel mirino dell'Unione europea: violazioni alle norme del DSA - (Adnkronos) - La piattaforma di e-commerce temu è sotto accusa in Europa. L'organizzazione europea dei consumatori BEUC, insieme a 17 dei suoi gruppi membri, ha denunciato il marketplace cinese per vi ...

Notte Europea dei Musei: i siti aderenti a Catania - Notte europea dei Musei: i siti aderenti a Catania - Sabato 18 maggio imperdibile occasione per visitare diversi musei della città e della provincia a solo 1 euro. Ecco tutte le informazioni ...

Crescono le polemiche intorno a Temu, accusata di non rispettare il DSA europeo - Crescono le polemiche intorno a temu, accusata di non rispettare il DSA europeo - I gruppi per la tutela dei consumatori nell'Unione europea hanno presentato reclami coordinati contro temu, accusando l'e-commerce cinese low cost.