La Bce sbagliò su Fininvest | l’avvocato della Corte Ue favorevole al ritorno della holding in testa all’azionariato di Mediolanum

(Di giovedì 16 maggio 2024) “Annullare nella sua interezza” la decisione con la quale la Bce – all’epoca guidata da Mario Draghi – rifiutò di autorizzare l’acquisizione da parte didi una partecipazione qualificata di Banca. È questa la conclusione a cui è giuntogeneraleUe nella causa intentata dallafamiglia Berlusconi e dallo stesso ex presidente del Consiglio, morto nel 2023. Nei prossimi mesi toccherà allaUe sentenziare sul caso. Ad avviso delgenerale Campos Sanchez-Bordona, la– che è ovviamente libera di non aderire al suo parere – dovrebbe in sostanza ribaltare la sentenza, emessa l’11 maggio del 2022 dal Tribunale Ue, con ...