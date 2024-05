LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | si avvicina la partenz - i Muri possono creare scompiglio

(Di giovedì 16 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL12.23 Potrebbe essere tranquillamente una frazione da fughe, ma occhio perché se qualche uomo di classifica va in difficoltà potrebbe pagare dazio. 12.21 Unche ha regalato mille emozioni e tutte tappe non scontate, con forse solo la giornata di ieri andata tutta liscia e secondo il programma della vigilia. Fare previsioni su quello che succederà è estremamente difficile. 12.19 Altre immagini che arrivanomente dalla località dia. Un campeón Un champion#dItalia pic.twitter.com/EDUKik1Yts —(@ditalia) May 16,oh look, it’s a lidl kid! ...

Coppa Italia, Allegri furioso: il tecnico bianconero espulso attacca il quarto uomo - Coppa Italia, Allegri furioso: il tecnico bianconero espulso attacca il quarto uomo - Il tecnico bianconero non si è preso solo la Coppa Italia (quinta in carriera: record assoluto per un allenatore), ma anche la scena ...

Sky Sport Serie B 2023/24 Playoff e Playout, Palinsesto Telecronisti NOW (16, 17, 18 Maggio) - Sky Sport Serie B 2023/24 Playoff e Playout, Palinsesto Telecronisti NOW (16, 17, 18 Maggio) - Tempo di ultimi verdetti per la Serie BKT. Dopo la conclusione della stagione regolare, è tempo di playoff e playout, che determineranno l’ultima squadra che il prossimo anno giocherà in Serie A e la ...

DIRETTA - Lazio, Fabiani ai microfoni di Radiosei: segui l'intervento su LLSN - diretta - Lazio, Fabiani ai microfoni di Radiosei: segui l'intervento su LLSN - Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ha toccato numerosi temi intorno al mondo biancoceleste: dalla stagione, alla situazione di Luis Alberto ...