Scandalo in provincia di Roma | funzionario pubblico chiede prestazioni sessuali in cambio dei contributi

(Di giovedì 16 maggio 2024), 16 maggio 2024- I carabinieri della Compagnia di Bracciano hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di 7 persone, gravemente indiziate: ildel Comune, per i reati di tentata concussione sessuale, corruzione in concorso e falsità ideologica, gli altri per corruzione in concorso. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Tivoli, dott. Raffaele Morelli, all’esito delle indagini svolte dalla Sezione Operativa della Compagnia carabinieri di Bracciano sotto la direzione della Procura di Tivoli. Le indagini Le indagini, attualmente in corso, sono iniziate a seguito della segnalazione dei responsabili del Comune di Campagnano diche, immediatamente e riservatamente, hanno informato la Procura di quanto segnalato ...

