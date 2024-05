Angers-Dunkerque venerdì 17 maggio 2024 ore 20 | 45 | formazioni - quot - pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ultima giornata di Ligue2 e l’di Dujeux è al passo finale per un pronto ritorno in massima serie dopo un anno di purgatorio. Agli Scoitses serve la vittoria quest’oggi contro undi fatto salvo, in attesa di sapere il verdetto della gara tra Troyes e Valenciennes sospesa per incidenti sugli spalti. Se l’ESTAC venisse penalizzato, i Maritimes sarebbero salvi e con più nulla da chiedere InfoBetting: Scommesse Sportive e