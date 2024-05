C' è un ristorante sorprendente a Modena che ci siamo persi per troppo tempo E il suo gnocco fritto vale il viaggio

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 16 maggio 2024) Mercoledì sera, coccole. Ceniamo da soli in un locale di, ce l'ha consigliata una persona fidata. Segno particolare: non è menzionato in nessuna guida. All'ingresso dà il benvenuto un bel bancone con le bottiglie di amaro, l'ambiente è molto classico, daborghese: tovaglie bianche, legno, un servizio molto curato. In sala si alternano padre e figlia, almeno così ci sembra da come si guardano, prima amorevolmente, poi in finto cagnesco. Dopo una giornata di assaggi sperimentali in quel di Cibus, a Parma, vogliamo riordinare le idee:, tortellini in brodo e una bottiglia di Lambrusco di Sorbara, l'unico rifermentato in bottiglia. La carta dei vini è rimasta anch'essa ferma nel, Ca' dei Frati, tanto Piemonte e Toscana già visto, qualche buona etichetta regionale. Una ...