Un cortometraggio per raccontare la storia dell’omino d’oro

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di giovedì 16 maggio 2024) Uberto Kovacevich indosserà i panni di uno dei personaggi più iconici e romantici della città di Arezzo del ‘900 . Il progetto, curato dalla società di produzione cinematografica Fez Film di Fernando Maraghini e Erica Pacileo, nasce su idea dell’autore e attore Uberto Kovacevich della Libera Accademia del Teatro con la volontà di rendere omaggio a uno dei personaggi più iconici e romantici dell’Arezzo del ‘900. Le riprese prenderanno il via dal prossimo autunno e verranno previste interamente nei luoghi della città legati allo stesso omino, dalla stazione ai portici, che diventeranno il set per un film dal forte impatto emotivo che verrà presentato in futuro nei maggiori concorsi nazionali e internazionali. Laè ambientata nel secondo dopoguerra quando un calzolaio attende, per anni, il ritorno del figlio dal fronte russo. La speranza e la ...