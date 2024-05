Mourinho è il re dei licenziamenti Dai suoi ultimi sei club ha ricevuto più di 80 milioni Mundo Deportivo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 16 maggio 2024) Elblasta. In altri termini, distruggere la carriera recente del portoghese. Dopo aver fatto l’elenco deiesoneri, scrive “ha incassato 80per non allenare“. Tanto lecito quanto indecente secondo il quotidiano catalano. Giusto per essere precisi, Elricorda quando José disse: «A me non può succedere la stessa cosa che è successa a Pellegrini , perché se lascio Madrid non allenerò il Málaga , andrò in una grande squadra in Inghilterra o in Italia. Non ho problemi a tornare ad allenare un grande».è il re deiLo disse all’indirizzo di Manuel Pellegrini che dal Real Madrid passò al Màlaga. Ripensandoci oggi, “una provocazione inutile visto ...