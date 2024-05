Traffico Roma del 16-05-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 16 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità ben trovati attenzione per un incidente in tangenziale est code da Nomentana Corso di Francia in direzione dello Stadio Olimpico la polizia locale Ci segnala per incidente la chiusura di via del Fosso del Torrino tra via di Mostacciano e via Cina dei due sensi di marcia altro incidente su via Aurelia Concorde da Malagrotta a via dell’arrone in direzione Civitavecchia fino alle ore 14 per una manifestazione in viale Giuseppe Mazzini possibili rallentamenti tra via Giuseppe Avezzana e via Giovanni Nicotera al tra manifestazione in corso sino alle ore 15:30 in Piazza Giovanni da Verrazzano possibili disagi in tutta l’area circostante due le manifestazioni in programma dal primo pomeriggio dalle ore 14 alle 16 la prima avrà luogo in piazza Benedetto Cairoli non si escludono difficoltà ...