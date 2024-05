Unahotels Reggio Emilia-Umana Reyer Venezia - gara 3 playoff Lega Basket A | ultime e diretta TV

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA IL quarto E ULTIMO quarto ! FINISCE IL TERZO quarto ! 49-45 Un libero di Crippa, è tornata subito a contatto la compagine vicentina. 49-44 TRIPLA di Sottana, la veterana la riapre da sola per ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 64-56 Liberi di Sottana. 64-54 Piazzato di Villa, scappa via Venezia verso la conquista del primo punto della serie. 62-54 1/2 Shepard. Fallo di Reisingerova che manda in lunetta Shepard, 3’36” da giocare, ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.53 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 22.52 L’Umana Reyer Venezia fa quindi valere il fattore campo e ...

LBA - Reyer Venezia, rinnovo per Kyle Wiltjer - LBA - reyer venezia, rinnovo per Kyle Wiltjer - Importante conferma in casa Umana reyer venezia: secondo quanto riportato dall'insider Chema de Lucas, il club orogranata ha definito un accordo per il rinnovo di contratto di ...

Basket femminile, Venezia si aggiudica Gara 1 contro Schio - Basket femminile, venezia si aggiudica Gara 1 contro Schio - Una sfida bellissima, già da gara 1 degna delle due squadre più forti del campionato. All'inizio una partita che fila via a strappi. Buon inizio della reyer, con Schio che - però - rimane in scia. Poi ...

Una doppietta al Bigi per regalarci un sogno - Una doppietta al Bigi per regalarci un sogno - Unahotels stasera in gara 3 contro venezia (serie sull’1-1). I biancorossi possono sfruttare il fortino di casa per centrare le semifinali scudetto ...