Cina | Guardia costiera conduce addestramento in acque di Huangyan Dao 1

Ponza , 15 maggio 2024 – Bando di concorso pubblico per la copertura di n. 1 (uno) posto di ormeggiatore da inserire nel gruppo unico degli ormeggiatori delle isole pontine di Ventotene e Ponza . Si potrà fare domanda fino al 26 maggio (clicca qui ...

Controlli della Guardia di Finanza a Lecce sugli affitti in nero - Controlli della guardia di Finanza a Lecce sugli affitti in nero - Nell’ambito della quotidiana attività di controllo economico del territorio e a seguito di una specifica analisi di rischio, i Reparti della guardia di Finanza hanno ... Porto Cesareo e Gallipoli, ...

Tratti in salvo 42 migranti a sud dell'isola greca di Creta - Tratti in salvo 42 migranti a sud dell'isola greca di Creta - Secondo la guardia costiera ellenica, 40 migranti sono stati soccorsi da imbarcazioni che si trovavano nelle vicinanze, mentre altri due sono stati tratti in salvo da un elicottero dell'esercito greco ...

Ong e guardia costiera soccorrono barchini: 94 migranti sbarcati a Lampedusa - Ong e guardia costiera soccorrono barchini: 94 migranti sbarcati a Lampedusa - Novantaquattro migranti, 31 dei quali soccorsi dalla ong Nadir, sono sbarcati durante la notte a Lampedusa dove ieri la prefettura di Agrigento era riuscita a svuotare, trasferendo tutti i 142 ospiti ...