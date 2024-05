AlmaPhysio - vaccini e rischio tumori e due

Leggi tutta la notizia su butac

(Di giovedì 16 maggio 2024) Non ne veniamo fuori,non molla l’osso e pur non avendo alcuna qualifica per parlare di medicina ha appena pubblicato un nuovo video dal titolo (sempre notare la scelta delle parole da scrivere in maiuscolo): iaumentano ildi: i dati del Giappone Tutto il video si basa su un singolo studio, pubblicato ad aprile 2024 su Cureus, rivista scientifica salita alla ribalta delle cronache quest’anno per aver ritirato in una botta sola più di cinquanta studi pubblicati in precedenza. Ci hanno messo circa due anni per rendersi conto che tali articoli erano di dubbia provenienza. Su Retraction Watch spiegano la questione in maniera più completa. Cureus ha un processo di peer review molto veloce, e questo può portare ad analisi non particolarmente approfondite di quanto viene pubblicato. Ma ...