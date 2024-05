LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | inizia la corsa!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 16 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL12.40 Molto attive come sempre Team Polti Kometa e VF Group – Bardiani CSF – Faizanè. 12.38 Pronti via eno subito gli scatti in testa al gruppo, ci sarà tanta battaglia in questi primi 50 km totalmente piatti per prendere la fuga giusta. 12.37 PARTITA UFFICIALMENTE LA DIDICESIMADEL! Buon ciclismo e buon divertimento a tutti! 12.35 Le quattro maglie delprima della partenza della dodicesima. The jerseys wearers for Stage 1??2??: @Tamaupogi (UAD)@MilanJonathan (LTK)@Tamaupogi (UAD) – worn by @Simongeschke (COF) Antonio Tiberi ...