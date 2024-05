(Di giovedì 16 maggio 2024) L'ex ministro della Difesa Sergeyè diventato segretario del Consiglio di sicurezza dopo il rimpasto di governo voluto da Vladimir Putin. "Quali sono i suoi obiettivi principali nella nuova posizione?", ha chiesto il corrispondente russo Pavel Zarubin, a Pechino per la visita ufficiale del leader del Cremlino. "Beh, sai, è difficile individuarne uno in particolare. Ma il compito principale èl'. Si tratta, ovviamente, della produzione di munizioni, di armi e di equipaggiamento, e credo che oggi questo sia il compito principale, il compito principale per tutti noi", ha detto. "L'offensiva sta procedendo in tutte le direzioni e sta andando abbastanza bene. Spero che gli stessi progressi continuino. Sono state ...

Mosca, 13 mag. (Adnkronos) – L’avvicendamento al ministero della Difesa russo dimostra che “ l’obiettivo non è la pace, ma una guerra più efficiente”. E’ l’opinione condivisa di analisti ed esperti all’indomani del rimpasto di governo a Mosca, dove ...

(Adnkronos) – L'avvicendamento al ministero della Difesa russo dimostra che "l'obiettivo non è la pace, ma una guerra più efficiente". E' l'opinione condivisa di analisti ed esperti all'indomani del rimpasto di governo a Mosca, dove gli ambienti ...

(Adnkronos) – L'avvicendamento al ministero della Difesa russo dimostra che "l'obiettivo non è la pace, ma una guerra più efficiente". E' l'opinione condivisa di analisti ed esperti all'indomani del rimpasto di governo a Mosca, dove gli ambienti ...

Putin in Piazza Tienanmen, calorosa stretta di mano con Xi - Putin in Piazza Tienanmen, calorosa stretta di mano con Xi - Putin è arrivato a Pechino nella notte, poco prima dell'alba, accompagnato dalla quasi totalità del governo appena rinnovato in diverse posizioni chiave: su tutti l'ex ministro della Difesa Serghei ...

Russia, Shoigu: "Il mio nuovo obiettivo E' ancora l'operazione militare speciale" - russia, shoigu: "Il mio nuovo obiettivo E' ancora l'operazione militare speciale" - (LaPresse) L'ex ministro della Difesa Sergey shoigu è diventato segretario del Consiglio di sicurezza dopo il rimpasto di governo voluto da ...

Putin e Xi Jinping: storica stretta di mano in piazza Tienanmen - Putin e Xi Jinping: storica stretta di mano in piazza Tienanmen - L’incontro simbolico sulla famosa piazza rafforza i legami bilaterali di russia-Cina. La visita dello zar a Pechino Cruciale per la geopolitica mondiale ...