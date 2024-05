Piogge alluvionali al Nord - tutta colpa del blocco Omega | cos' è

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il mese di maggio, a dispetto del calendario, vede il maltempo come nota dominante in alcune regioni. Tra queste c'è la Lombardia, che ieri mercoledì 15 maggio ha fatto i conti con l'alluvione. Vediamo, con l'aiuto degli esperti di 3bmeteo, cosa sta succedendo.Emergenza maltempo in Lombardia...

Maietti Che dice la Pioggerellina di maggio ? Dai riproviamo, come ad ogni ritorno di primavera: adesso, sul far della sera. No, meglio se scesa è la notte, contesa tra sonno e pensieri, quando sono più veri i palpiti oscuri del cuore. Piove sui ...

Maltempo in Veneto e Fvg: temporali e grandine. Frane, allagamenti e scuole chiuse. Zaia: «Una bomba d'acqua, evitato il disastro» - Maltempo in Veneto e Fvg: temporali e grandine. Frane, allagamenti e scuole chiuse. Zaia: «Una bomba d'acqua, evitato il disastro» - Maltempo in Veneto e Fvg: la perturbazione prevista per le giornate di mercoledì 15 e giovedì 16 maggio si è abbattuta sui territori del Nordest con piogge intense e ...

Dieci giorni dopo la chiusura della strada e due case evacuate, crolla il muro sulla Sp 73 a Borgofranco d’Ivrea - Dieci giorni dopo la chiusura della strada e due case evacuate, crolla il muro sulla Sp 73 a Borgofranco d’Ivrea - Le piogge hanno accelerato tutto", aggiunge il primo cittadino giovedì 16 maggio con un post su Facebook in cui diffonde anche le foto del muraglione crollato.

Niente anticiclone, ancora piogge e temporali nei prossimi giorni - Niente anticiclone, ancora piogge e temporali nei prossimi giorni - Venerdì 17: ancora qualche acquazzone al Nord ma meno diffuso; più sole altrove. Sabato 18: qualche rovescio o temporale sparso questa volta al Centrosud. Domenica 19: tempo instabile al Centro Sud ...