(Di giovedì 16 maggio 2024) Unocondotto nel Regno Unito ha indagato come sono mutati i fattori di rischio d'infezione dal-19 nel Regno Unito con l'evoluzione del virus: è emerso che dalla seconda ondata di Omicron di fine febbraio 2022 in poi, lanon ha più avuto nessun effetto protettivoil virus.

Adesso usare la mascherina contro il Covid-19 sembra diventato inutile: i dati di un nuovo studio - Adesso usare la mascherina contro il covid-19 sembra diventato inutile: i dati di un nuovo studio - Uno studio condotto nel Regno Unito ha indagato come sono mutati i fattori di rischio d'infezione dal covid-19 nel Regno Unito con l'evoluzione del virus ...

Usa: la Carolina del Nord potrebbe bandire l'uso delle mascherine in pubblico - Usa: la Carolina del Nord potrebbe bandire l'uso delle mascherine in pubblico - Il Senato statale della Carolina del Nord, negli Stati Uniti, ha votato ieri in favore del divieto assoluto di utilizzare mascherine in ...

Con la diffusione della variante Omicron le mascherine hanno protetto ben poco, ecco perchè - Con la diffusione della variante Omicron le mascherine hanno protetto ben poco, ecco perchè - Da metà febbraio del 2022 la probabilità di contagio per chi non indossava una protezione è sembrata la stessa di chi la utilizzava ...