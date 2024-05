Civitanova ha sconfitto Verona per 3-1 (23-25: 25-18; 26-24; 25-22) nella finale per il quinto posto della Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. La Lube si è imposta in trasferta nell’atto conclusivo in partita secca che ...

Volley: Lube. Niente intervento, terapie conservative per Nikolov - volley: lube. Niente intervento, terapie conservative per Nikolov - Tra un mese verrà nuovamente valutata la situazione.CIVITANOVA (ITALPRESS) - La volley lube ha reso noto che, in seguito a ulteriori accertamenti diagnostici e altrettanti colloqui tra lo staff medico ...

Pallavolo SuperLega – Padova conferma Marco Falaschi - Pallavolo SuperLega – Padova conferma Marco Falaschi - Marco Falaschi farà parte del roster di Pallavolo Padova anche per la prossima stagione di SuperLega 2024/25. L’atleta toscano, classe ’87, al suo secondo anno nel capoluogo patavino, può vantare nell ...

Civitanova, biennale per lo schiacciatore Eric Loeppky - Civitanova, biennale per lo schiacciatore Eric Loeppky - Il volley mercato della Cucine lube Civitanova si apre con un ace L'articolo Civitanova, biennale per lo schiacciatore Eric Loeppky proviene da Gusvolley.it.