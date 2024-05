Gigi D’Alessio si difende dopo le intercettazioni - arrestato il funzionario | cosa è successo?

(Di giovedì 16 maggio 2024)c’entracon ildel fisco che è stato? Riccardo Cameo,dell’Agenzia delle Entrate, è finito in manette insieme ad altri due dirigenti in quanto accusati di essere parte di una rete di professionisti che manipolavano dichiarazioni fiscali per conto dei loro clienti. L’operazione è stata riportata dal Corriere della Sera, il quale ha anche menzionato un’intercettazione tra Cameo e una tributarista, durante la quale viene fatto il nome del noto cantante. L’arresto di Cameo e dei suoi associati fa parte di un’indagine più ampia condotta dalle autorità competenti sulla presunta evasione fiscale e frode nel settore delle dichiarazioni fiscali. Nell’intercettazione riportata dal Corriere, si ...

