Chef Rubio aggredito - Massacrato fuori casa Questi sono gli ebrei sionisti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) Roma, 16 maggio 2024 – L’agguato e poi il pestaggio a sangue. Serata di terrore per Gabriele Cherubini, in arte, noto per le sue posizioni pro-Palestina, che denuncia la violenta aggressione subita ieri da un gruppo di persone. “Erano in 6”, spiega Cherubini in un video postato sui social dove appare con il volto tumefatto e coperto di sangue. “Mi hanno aspettatoe hanno bloccato il cancello elettrico per massacrarmi”.posta poi una foto dell’interno della sua auto con i vetri infranti, macchie di sangue sulla carrozzeria. E poi un mattone e un martello, le armi che sarebbero state usate dagli aggressori, secondo l’. L'ex rugbista, da quanto apprendiamo dal suo profilo X, sospetta di essere stato attaccato per “le sue ...