SOCIAL – Milan - i tifosi ci riprovano | protesta anche contro l’arrivo di Fonseca  I commenti

(Di giovedì 16 maggio 2024), irossoneri non ci stanno e continuano lala società: nel mirino il possibile arrivo di. I commenti Ladeidel, che ha portato la dirigenza ad abbandonare la pista Julen Lopetegui, potrebbe avere un seguito. Nelle ultime ore, infatti, la candidatura dell’ex Roma Pauloè nuovamente risalita nelle quotazioni del casting per l’allenatore che la prossima stagione sostituirà Stefano Pioli. E basta andare a vedere i commenti sotto l’ultimo post Instagram del club di via Aldo Rossi, per capire il parere dei supporters del Diavolo. Laè chiara e vede nuovamente nel mirino il possibile sostituto del tecnico emiliano,. Tra i ...

Atalanta-Juventus, la notte di Allegri tra proteste, sorrisi e segnali di addio. E i tifosi si dividono sui social - Atalanta-Juventus, la notte di Allegri tra proteste, sorrisi e segnali di addio. E i tifosi si dividono sui social - Massimiliano Allegri è stato l'uomo copertina della finale di Coppa Italia vinta dalla Juventus contro l'Atalanta.

Premier, club al voto per abolire il Var. "E' in contrasto con lo spirito del calcio" - Premier, club al voto per abolire il Var. "E' in contrasto con lo spirito del calcio" - Il Il Wolverhampton si fa portavoce della protesta: "Per cercare la maniacale precisione si sta danneggiando il rapporto tra i tifosi e il nostro ...

Scusa mister, io non vengo con voi | Pioli, altra mazzata dopo Giroud: il pupillo è fuori squadra - Scusa mister, io non vengo con voi | Pioli, altra mazzata dopo Giroud: il pupillo è fuori squadra - Obiettivo minimo raggiunto per i rossoneri che restano però alle prese con alcune forme di protesta e di dissenso da parte dei tifosi che ovviamente non hanno digerito le eliminazioni in serie ed ...