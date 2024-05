La prontezza di Bernardo Silva con Ederson immobile a terra | nel panico è l’unico a fare la cosa giusta

A frustração de Ederson: Choque aparatoso, substituição, bate-boca com Guardiola e garrafa pelos ares - A frustração de ederson: Choque aparatoso, substituição, bate-boca com Guardiola e garrafa pelos ares - Guarda-redes brasileiro do City foi substituído por precaução diante do Tottenham e não gostou mesmo nada. Veja o momento em que é substituído.

Ederson 'perdeu a cabeça' após substituição e pontapeou garrafa - ederson 'perdeu a cabeça' após substituição e pontapeou garrafa - Utilizar dados de geolocalização precisos e analisar ativamente as características do dispositivo para fins de identificação. Isto é feito com o objetivo de armazenar e aceder informação num dispositi ...

Reserva de Ederson faz milagre, City vence e assume a liderança do Inglês - Reserva de ederson faz milagre, City vence e assume a liderança do Inglês - SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City venceu o Tottenham por 2 a 0 nesta terça-feira (14), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, em jogo atrasado da 34ª rodada do Campeonato Inglês. O ...