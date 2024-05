Rafah | Netanyahu nega una crisi - la Turchia si allarma

(Di giovedì 16 maggio 2024)umanitaria senza precedenti amala, le parole di Erdogan: “Israele punterà alla” Le notizie da Tel aviv. “Le nostre forze stanno combattendo in tutta la Striscia di Gaza, a Jabalya, Zaitun e. Lo facciamo evacuando la popolazione civile e adempiendo al nostro impegno nei confronti dei loro bisogni umanitari. I nostri sforzi responsabili stanno dando i loro frutti”Sono le parole del premier Benyaminper il quale: “finora aè stato evacuato dalle zone di combattimento quasi mezzo milione di persone. La catastrofe umanitaria di cui hanno parlato non si è materializzata, né si materializzerà”.Un alto funzionario ...

Secondo Hamas anche le frasi di Biden sugli ostaggi sono una "battuta di arresto" per i negoziati in corso. Ieri il presidente americano aveva affermato che un cessate il fuoco ci sarebbe "domani" se Hamas liberasse gli ostaggi.Continua a leggere

Non si ferma il pressing israeliano su Rafah. carri armati di Tel Aviv si sono spinti nella parte orientale di Rafah, raggiungendo alcuni quartieri residenziali della città di con fine meridionale. Dove più di un milione di persone si sono ...

"Le nostre forze stanno combattendo in tutta la Striscia di Gaza, a Jabalya, Zaitun e Rafah . Lo facciamo evacuando la popolazione civile e adempiendo al nostro impegno nei confronti dei loro bisogni umanitari. I nostri sforzi responsabili stanno ...

