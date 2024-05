Monza - tolta l’allerta Lambro | riaprono i ponti e alcune strade Ecco dove resta il divieto di transito

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 16 maggio 2024), 16 maggio 2024 –in città, tolti alcuni diviti die si smontano le barriere artificiali montate per frenare l’acqua in caso di fuoriuscita del. La tempesta di ieri però lascia ancora qualche disagio e danni. E’ quanto deciso al termine del nuovo incontro dell'Unità di Crisi allestita in Municipio. Il livello idrometrico delalle 10 risulta sceso questa mattina a 1,80 metri, pari alla soglia di attenzione e non più di allerta. Lo rende noto il Comune di, sottolineando in una nota che per questo motivo il Coc - Centro Operativo Comunale ha deciso la riapertura deiin città: i tecnici della Protezione Civile stanno quindi provvedendo a ripristinare gradualmente il...