Nuovi iPad Air e iPad Pro disponibili su Amazon

Apple ha presenta to i nuovi iPad nel corso dell’evento aziendale del 7 maggio 2024, mostrando al mondo i suoi nuovi modelli di tablet e i relativi accessori. C’era molta attesa per questo lancio, visto che gli ultimi prodotti di questo tipo ...

I tablet con chip M4 non sono in grado di offrire l'apprezzata funzione vista sugli ultimi iPhone. C'è una spiegazione tecnica

Qual è l'iPad best buy assoluto per rapporto qualità prezzo nel 2024 - Qual è l'ipad best buy assoluto per rapporto qualità prezzo nel 2024 - Con l'arrivo dei nuovi ipad esce allo scoperto un modello di tablet della mela che, a nostro parere, racchiude dentro sé tutti i connotati del best buy.

Usare l'iPad con gli occhi, Apple migliora l'accessibilità - Usare l'ipad con gli occhi, Apple migliora l'accessibilità - (ANSA) - MILANO, 16 MAG - Oggi, in occasione del Global Accessibility Awareness Day, la giornata internazionale dedicata alla sensibilizzazione ...

Con questo nuovo aggiornamento IA potrete controllare iPhone e iPad anche solo con lo sguardo - Con questo nuovo aggiornamento IA potrete controllare iPhone e ipad anche solo con lo sguardo - Grazie ai progressi dell'IA, i proprietari di iPhone e ipad presto potranno controllarli con il movimento degli occhi senza hardware esterno.