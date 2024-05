Rissa in autostrada tra tifosi prima della finale Juventus-Atalanta video

(Di giovedì 16 maggio 2024) Attimi di tensione lungo il tratto toscano dell’A1 tra gruppi didi. Il primo ‘contatto’ è avvenuto tra gli ultrà bergamaschi e quelli bianconeri nell’area di servizio Arno Ovest: sono volati insulti tra le due tifoserie ma poi sono ripartiti a bordo dei rispettivi pullman anche perché sul posto le forze dell’ordine erano presenti in gran numero e stavano svolgendo un servizio di prevenzione proprio per evitare scontri nelle aree di servizio. Poco più tardi ci sono stati piccoli tafferugli nell’area di sosta a San Giovanni Valdarno, nel tratto aretino dell’A1, ma all’arrivopolizia tutti erano già ripartiti sui pullman. Scontri tradiLe ...

