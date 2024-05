Agerola | villa quasi completata in area vincolata - sequestro dei Carabinieri

(Di giovedì 16 maggio 2024) . Due persone denunciate Unadi 350 metri quadri, su due livelli. Nata dal nulla e in una zona dove costruire è proibito.E’ accaduto nel Parco Regionale dei Monti Lattari, in via Paipo, nel territorio del comune di.Idella stazione locale hanno denunciato un 65enne e una 64enne per abusivismo edilizio, sequestrata la struttura. Sorge in un fondo di loro proprietà ma in un luogo dove i vincoli paesaggistici non permettono di erigere palazzine.La costruzione era, lo stesso le rifiniture interne. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

