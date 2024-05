Confronto Meloni-Schlein in tv | la Rai lo annulla Non c’è la maggioranza chiesta dall’Agcom

(Di giovedì 16 maggio 2024) Roma, 16 magggio 2024 - Salta iltv del 23 maggio da Bruno Vespa fra la premier Giorgiae la segretaria del Pd Elly, in viste delle elezioni europee dove sono entrambe candidate. Lo annuncia la Rai, spiegando che "nessunè possibile in assenza dellarida Agcom" ma "soltanto quattro delle otto liste rappresentate in Parlamento hanno accettato l’invito di Rai a una due tra leader sulla base della forza rappresentativa". "Per questo motivo - annuncia viale Mazzini - Rai ritiene di non poter programmare alcunnei termini precedentemente proposti". E conclude: "Il Servizio Pubblico continuerà a garantire, come ha sempre fatto, il rispetto della par condicio nei notiziari e nei ...

Salta il confronto in tv tra Meloni e Schlein. «Soltanto quattro delle otto liste rappresentate in Parlamento hanno accettato l?invito di Rai a un confronto a due tra leader sulla base...

Il confronto in tv tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein non s'ha da fare. salta il faccia a faccia tra la premier e la segretaria del Pd, così come quello tra tutti i leader di partito in vista delle Europee annunciato nello studio di Porta a porta ...

Il duello in tv tra Giorgia Meloni e Elly Schlein non si farà. Il confronto , che sarebbe dovuto andare in onda il prossimo 23 maggio a 'Porta a Porta', su Rai1, è salta to dal momento che non è arrivato l'ok chiesto dall'Agcom della maggioranza ...

Salta il confronto tv Meloni-Schlein: non c’è la maggioranza richiesta dall’Agcom - Salta il confronto tv meloni-schlein: non c’è la maggioranza richiesta dall’Agcom - Il confronto televisivo tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, inizialmente previsto per il 23 maggio a Porta a Porta, non si farà. «Soltanto quattro delle otto liste rappresentate in Parlamento hanno ...

Europee, Rai: nessun confronto possibile - Europee, Rai: nessun confronto possibile - È quanto si legge in una nota della Rai relativa alla questione del duello televisivo meloni-schlein. Solo 4 delle 8 liste rappresentate in Parlamento hanno accettato l’invito di Rai a un confronto a ...

Rai: non c’è la maggioranza chiesta dall’Agcom. Salta il duello tv Meloni-Schlein - Rai: non c’è la maggioranza chiesta dall’Agcom. Salta il duello tv meloni-schlein - Salta il confronto tv tra Giorgia Meloni e Elly Schlein e quello tra tutti i leader di partito in vista delle Europee. Lo comunica la Rai che, in una nota, fa sapere che "soltanto quattro delle otto ...