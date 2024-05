Conte - incontri recenti con De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 16 maggio 2024) Quello di Antonioè il nome che sta circolando con maggiore insistenza dalle parti di Napoli. Sarebbe il salentino il tecnico in pole position per la panchina del Napoli nella prossima stagione., ossessione di DeAntonioè la magnifica ossessione di De. Rumors raccontano diavvenuti anche di recente a Torino fra i rappresentanti del Napoli e l’ex c.t. azzurro:sembra essere per ADL l’uomo giusto da cui ripartire nell’anno della ricostruzione. Come riporta Il Corriere della Sera, inoltre, Gasperini non è propriamente un piano B, sarebbe un altro top a cui affidare un nuovo progetto: ha il contratto in scadenza con l’Atalanta nel 2025 e dopo la finale di Dublino incontrerà i Percassi per prolungare il ...