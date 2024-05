Difesa - l' interrogatorio di Toti sarà tra due settimane

(Di giovedì 16 maggio 2024) L'del governatore della Liguria Giovanni, agli arresti domiciliari per corruzione nell'ambito dell'indagine della Procura di Genova si terrà tra due. Lo ha spiegato Stefano Savi, difensore del Presidente al termine di un colloquio con i pm genovesi. Il faccia a faccia con i pubblici ministeri, ha detto, dovrebbe essere fissato per la settimana che parte dal prossimo 27 maggio. "aspetta l'- ha aggiunto. Certo, lui l'avrebbe fatto prima, ma aspettiamo".

