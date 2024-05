Massimiliano Allegri scatenato contro Yildiz in Juventus- Fiorentina . L'allenatore se l'è presa con l'attaccante reo di non aver rispettato le consegne.Continua a leggere

La festa coi giocatori, i messaggi lanciati, i discorsi sul futuro: cos'è successo ieri sera a Roma - La festa coi giocatori, i messaggi lanciati, i discorsi sul futuro: cos'è successo ieri sera a Roma - mentre allegri continuava a ridimensionare l’obiettivo su un più realistico quarto posto. Il tecnico non si è sentito protetto da parte della società. Ed è evidente che non aver ricevuto segnali fino ...

Un giocatore della Juve è rapito da Allegri mentre perde la testa: nel caos totale, lui applaude - Un giocatore della Juve è rapito da allegri mentre perde la testa: nel caos totale, lui applaude - Presi dalla tensione del momento, in pochi si sono accorti che lo sfogo di Massimiliano allegri nel finale di Juventus-Atalanta ha avuto uno spettatore ...

Allegri è morto, viva Allegri! - allegri è morto, viva allegri! - Leggi, approfondisci, rifletti. Non perderti in un click, abbonati a ULTRA per ricevere il meglio di Contrasti. Parla come un profeta non riconosciuto in patria Max allegri, giunto all’ottavo anno da ...