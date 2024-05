Maltempo - a Milano preoccupa il Lambro

(Di giovedì 16 maggio 2024) 12.35 Migliorata la situazione in varie aree a,dopo la pioggia insistente di ieri e della notte precedente,maancora il livello delsceso appena sotto i livelli di emergenza. Il meteo dovrebbe creare una finestra di tempo per far ritirare ulteriormente l'acqua ma si teme un peggioramento in serata.In Lombardia è ancora allerta arancione,come pure in F.Venezia Giulia Ieri sia ilche il Seveso sono esondati in alcuni tratti creando allagamenti.Oltre 200 interventi dei vigili del fuoco. Chiuse alcune scuole.

Nuvoloso ma (per ora) non piove. Si è svegliata così Milano . Dopo una giornata e una notte di emergenza, in città e in provincia, il livello dell’acqua è sceso e in molte aree la situazione è migliorata, ma nel capoluogo lombardo Preoccupa ancora ...

Dopo le pesanti piogge delle scorse ore, Milano sta approfittando di una tregua dal Maltempo necessaria per smaltire le centinaia di richieste di intervento e per far abbassare il livello dei fiumi, Lambro e Seveso, esondati nella giornata di ...

Maltempo Milano, Lambro e Seveso esondati: la pioggia record preoccupa - Maltempo Milano, lambro e Seveso esondati: la pioggia record preoccupa - Attesa altra pioggia. Sale l’attenzione in Lombardia per la situazione maltempo. In modo particolare a Milano dove i livelli di lambro e Seveso sono andati oltre i limiti a causa della forte e ...

Maltempo in Veneto e Fvg: temporali e grandine. Frane, allagamenti e scuole chiuse. A Verona recuperato un cadavere - Maltempo in Veneto e Fvg: temporali e grandine. Frane, allagamenti e scuole chiuse. A Verona recuperato un cadavere - Maltempo in Veneto e Fvg: la perturbazione prevista per le giornate di mercoledì 15 e giovedì 16 maggio si è abbattuta sui territori del Nordest con piogge intense e ...

Emergenza maltempo in Lombardia e Veneto: le previsioni aggiornate. Un anno fa l'alluvione in Emilia-Romagna - Emergenza maltempo in Lombardia e Veneto: le previsioni aggiornate. Un anno fa l'alluvione in Emilia-Romagna - Dopo una giornata e una notte di emergenza, a Milano il livello dell'acqua è sceso e in molte aree la situazione è migliorata, ma preoccupa ancora il livello del lambro. Disagi lungo tutta la ...