Maltempo in Veneto e Fvg | temporali e grandine Frana e scuole chiuse a Monselice Zaia | È stata una bomba d' acqua - con l' apertura dei bacini abbiamo evitato il disastro - Foto e Video

Maltempo in Veneto e Fvg: la perturbazione prevista per le giornate di mercoledì 15 e giovedì 16 maggio si è abbattuta sui territori del Nordest con piogge intense e temporali ,...

Maltempo in Veneto e Fvg: la perturbazione prevista per le giornate di mercoledì 15 e giovedì 16 maggio si è abbattuta sui territori del Nordest con piogge intense e temporali ,...

(Adnkronos) – Il Maltempo sferza il Nord Italia . Temporali, nubifragi, esondazioni, frane e smottamenti hanno riguardato diverse regioni. E, sulla base dei fenomeni previsti e in atto, è stata valutata anche per la giornata di oggi giovedì 16 ...

Maltempo, Nord Italia ancora sotto pioggia e temporali: parziale tregua venerdì 17 - maltempo, Nord Italia ancora sotto pioggia e temporali: parziale tregua venerdì 17 - L’ondata di maltempo al Nord tenderà quindi ad attenuarsi ... Ampie schiarite anche sull’Emilia Romagna centro-orientale, coste e settore meridionale del veneto. Nuvolosità sparsa nel resto del Nord, ...

Maltempo, Zaia: vero disastro in funzione 6 bacini di laminazione - maltempo, Zaia: vero disastro in funzione 6 bacini di laminazione - Venezia, 16 mag. (askanews) – “E’ un autentico disastro mai abbiamo messo in funzione tutti i bacini di laminazione, 5 in provincia di Vicenza e uno in provincia di Verona danno la dimostrazione dell’ ...

Maltempo in Veneto e Fvg: temporali e grandine. Frane, allagamenti e scuole chiuse. A Verona recuperato un cadavere - maltempo in veneto e Fvg: temporali e grandine. Frane, allagamenti e scuole chiuse. A Verona recuperato un cadavere - maltempo in veneto e Fvg: la perturbazione prevista per le giornate di mercoledì 15 e giovedì 16 maggio si è abbattuta sui territori del Nordest con piogge intense e ...