Advertising

sportli26181512 : La Federcalcio vieta le multiproprietà, due anni e mezzo per vendere le società: La Federcalcio vieta le multipropr… - Gazzetta_it : La Federcalcio vieta le multiproprietà, due anni e mezzo per vendere le società -

Ultime Notizie dalla rete : Federcalcio vieta

La Gazzetta dello Sport

Niente più casi Lotito - Salernitana. Con questo precedente il Consiglio federale del calcio ha approvato una norma che 'prevede l'obbligo di dismissione del Club che sale nel professionismo dalle ...... mentre il presidente dellaGabriele Gravina auspica che "festeggiamenti di qualsiasi ... pronti per i violenti provvedimenti che vanno dall'arresto al Dacur, il Daspo chedi ...La Federcalcio svedese (Svensk Fotboll) ha sospeso, all’esito di un’indagine per match-fixing, quattro giocatori rispettivamente per quattro, cinque, sei e sette anni. E’ stato accertato che i giocato ...L’AIDAA ha rivolto un appello alla Federcalcio proponendo di portare i cani anziani in campo per favorirne l’adozione Quando un’iniziativa equivale ad un’ottima idea, è il caso di adottarla in più par ...