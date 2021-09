Gualtieri: politica austerity di Raggi ha portato a città che cade a pezzi (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma – “Il rating dei conti di Roma è cambiato da negativo a stabile e Raggi ha risanato i conti? È vero del rating ma è vera anche un’altra cosa: Raggi ha adottato una politica che, in realtà, ha portato a non spendere le risorse. Bisogna vedere cosa si intende per risanamento.” “Se per risanamento si intende che non si fanno investimenti, e poi bruciano gli autobus, se non si erogano i servizi, e poi le persone disabili non hanno assistenza e i servizi ai cittadini non funzionano, le casse del Comune possono essere piene ma la città sta male.” “È chiaro che i conti devono essere in ordine, ma devono esserlo erogando i servizi per i cittadini. Se il Comune non eroga i servizi e non fa gli investimenti, la realtà è che le persone stanno male e il Comune non fa il suo dovere”. Lo ha detto oggi il ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma – “Il rating dei conti di Roma è cambiato da negativo a stabile eha risanato i conti? È vero del rating ma è vera anche un’altra cosa:ha adottato unache, in realtà, haa non spendere le risorse. Bisogna vedere cosa si intende per risanamento.” “Se per risanamento si intende che non si fanno investimenti, e poi bruciano gli autobus, se non si erogano i servizi, e poi le persone disabili non hanno assistenza e i servizi ai cittadini non funzionano, le casse del Comune possono essere piene ma lasta male.” “È chiaro che i conti devono essere in ordine, ma devono esserlo erogando i servizi per i cittadini. Se il Comune non eroga i servizi e non fa gli investimenti, la realtà è che le persone stanno male e il Comune non fa il suo dovere”. Lo ha detto oggi il ...

