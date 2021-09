La Nadef in Cdm: debito in calo, il pil al 6 per cento (Di mercoledì 29 settembre 2021) Con il Consiglio dei ministri di oggi il governo metterà nero su bianco i numeri che certificano come l'Italia stia uscendo a passo spedito dalla crisi della pandemia. Sulla spinta di un minor deficit e di una maggiore crescita, nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza (Nadef) scende anche il debito pubblico. E si apre uno spazio di manovra di circa un punto percentuale di pil che potrà essere utilizzato per nuovi interventi nella legge di bilancio: si tratta di circa 18 miliardi. I numeri, secondo la bozza presentata ieri nel corso della cabina di regia con i capidelegazione dei partiti di maggioranza, indicano una crescita del pil al 6 per cento per l'anno in corso (del 4,7 per cento il prossimo) con il deficit in calo al 9,5 per cento. Le precedenti ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 29 settembre 2021) Con il Consiglio dei ministri di oggi il governo metterà nero su bianco i numeri che certificano come l'Italia stia uscendo a passo spedito dalla crisi della pandemia. Sulla spinta di un minor deficit e di una maggiore crescita, nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza () scende anche ilpubblico. E si apre uno spazio di manovra di circa un punto percentuale di pil che potrà essere utilizzato per nuovi interventi nella legge di bilancio: si tratta di circa 18 miliardi. I numeri, secondo la bozza presentata ieri nel corso della cabina di regia con i capidelegazione dei partiti di maggioranza, indicano una crescita del pil al 6 perper l'anno in corso (del 4,7 peril prossimo) con il deficit inal 9,5 per. Le precedenti ...

