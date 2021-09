Elodie, tra gli autori del nuovo singolo “Vertigine” Elisa e Dardust (Di venerdì 24 settembre 2021) Elodie ritorna da oggi con il nuovo singolo “Vertigine”, su tutte le piattaforme digitali e in radio. Il brano è è una ballad moderna che racconta la continua evoluzione dell’artista. Il testo è scritto da Elisa Toffoli, Davide Petrella, Federica Abbate e Dario Faini, in arte Dardust, che ne ha curato anche la produzione. “Per lavorare a questo singolo e all’album che verrà mi sono circondata di professionisti che ho la fortuna di poter chiamare anche amici. Grazie a uno scambio e un confronto umano e artistico sincero, sto imparando ad esprimere me stessa attraverso la musica, una musica che racconti la mia visione attuale della vita e dei sentimenti.” Elodie, il nuovo singolo “Vertigine” ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 settembre 2021)ritorna da oggi con il”, su tutte le piattaforme digitali e in radio. Il brano è è una ballad moderna che racconta la continua evoluzione dell’artista. Il testo è scritto daToffoli, Davide Petrella, Federica Abbate e Dario Faini, in arte, che ne ha curato anche la produzione. “Per lavorare a questoe all’album che verrà mi sono circondata di professionisti che ho la fortuna di poter chiamare anche amici. Grazie a uno scambio e un confronto umano e artistico sincero, sto imparando ad esprimere me stessa attraverso la musica, una musica che racconti la mia visione attuale della vita e dei sentimenti.”, il” ...

noemi_remi9 : @oob781 @iamexemi Infatti non è la stessa cosa…è molto meglio. Questo pezzo alza il livello del repertorio di elodi… - CosaInTendenza : Alle 01:00 Elodie è entrato nelle tendenze Italia alla posizione 11 Tweet tra i più popolari per l'hashtag Elodie - flussoperpetuo : @tomatematemate elodie come skin per bayonetta e si crea la pace tra i due campi - justashefanigrl : ho capito che nei prossimi giorni ascolterò vertigine in loop. Meritavo che fosse un feat tra elodie ed elisa ma vabbè - angelicaf4lzone : Sono uscite delle vere e proprie bombe tra Sangio,Fedez ed Elodie ?????? Wowowowow #raggigamma #megliodelcinema #vertigine -