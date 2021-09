F1 | Leclerc | ' rimontare da ultimo una bella sfida | Sochi più adatta a Ferrari'

(Di giovedì 23 settembre 2021), 23 set. - (Adnkronos) - "Ci aspettiamo un miglioramento. Non ci aspettiamo dei grossi cambiamenti, ma qualcosa che vada nella giusta direzione. Per la gara di domenica vedremo. Al momento le previsioni danno pioggia. Se sarà così, allora avremo una gara senza pronostici e questo potrebbe giocare in nostro favore. Se invece sarà asciutta, faremo del nostro meglio visto cheè una pista dove è possibile superare. Sarà una prova difficile, ma è una". Queste le parole di Charlesin vista del GP di Russia di domenica dove scatterà dall'ultima fila, dopo che laha sostituito la Power Unit della sua Rossa numero 16 con un nuovo aggiornamento al sistema ibrido, il tutto integrato nello sviluppo del progetto 2022. "In futuro ...

In casa Scuderia Ferrari Mission Winnow, lo scorso anno Charlesriuscì aquattro posizioni passando dal decimo posto sulla griglia al sesto conclusivo con la SF1000. 3 6. I migliori ...... è stata con Charlese Carlos Sainz in lotta per il podio fino alla bandiera a scacchi. ... e Bottas che dovevadal fondo della griglia, con le hard. Gara tiratissima fin dalla ...Sochi, 23 set. - (Adnkronos) - "Ci aspettiamo un miglioramento. Non ci aspettiamo dei grossi cambiamenti, ma qualcosa che vada nella giusta direzione. Per la gara di domenica vedremo. Al momento le pr ...Non si preannuncia un week-end facile per Charles Leclerc quello di Sochi, il pilota monegasco infatti partirà dall’ultima posizione in griglia per via del quarto motore stagionale che la Ferrari ha d ...