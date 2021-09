Scontro nel M5s sui rifiuti a Roma. Lombardi attacca Raggi in chat: «Ha governato 5 anni, è grottesco» (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roberta Lombardi, assessora Movimento 5 stelle alla Transizione ecologica e alla Trasformazione digitale del Lazio, torna ad attaccare Virginia Raggi sulla gestione dei rifiuti a Roma. In una chat con 142 eletti del M5s, riportata da la Repubblica, Lombardi ha condiviso la foto di una strada della Capitale sommersa dall’immondizia: la stradina è appena dietro all’Ama, la società che si occupa della raccolta dei rifiuti nella città. «Questa piccola discarica a cielo aperto è nel terzo municipio di fronte a un giardino dei cani», si legge nel messaggio. «Il cancello aperto dietro la piccola discarica è la sede Ama municipale. La stradina che si intravede sulla destra porta all’isola ecologica». E il testo continua: Nessuno di Ama, nessuno, che passa ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roberta, assessora Movimento 5 stelle alla Transizione ecologica e alla Trasformazione digitale del Lazio, torna adre Virginiasulla gestione dei. In unacon 142 eletti del M5s, riportata da la Repubblica,ha condiviso la foto di una strada della Capitale sommersa dall’immondizia: la stradina è appena dietro all’Ama, la società che si occupa della raccolta deinella città. «Questa piccola discarica a cielo aperto è nel terzo municipio di fronte a un giardino dei cani», si legge nel messaggio. «Il cancello aperto dietro la piccola discarica è la sede Ama municipale. La stradina che si intravede sulla destra porta all’isola ecologica». E il testo continua: Nessuno di Ama, nessuno, che passa ...

