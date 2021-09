Fiorentina | Gonzalez | ' Mi scuso per il rosso | troppa adrenalina'

(Di mercoledì 22 settembre 2021) FIRENZE - " Voglio scusarmi con i miei compagni e con i tifosi per la situazione di ieri in partita, mi sono lasciato trasportare dalle emozioni e dall'del gioco. Il nostro percorso ...

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Gonzalez

A quel punto però per la, in svantaggio per 2 - 1, è diventato ancora più difficile ... Regolamento alla mano, Nicorischia una squalifica di almeno due giornate (il giudice ...Commenta per primo Il giorno dopo l'espulsione rimediata nella sconfitta casalinga contro l'Inter, Nicoha voluto scusarsi tramite un post su Instagram, dato che la sua ingenuità gli costerà una squalifica e questo va a danneggiare la squadra intera. Ecco il post: 'Voglio scusarmi con i miei ...Una prestazione eccezionale fino al minuto 79, quando ha applaudito ironicamente Fabbri dopo essere stato ammonito per eccessive proteste (aveva richiesto un giallo a Bastoni), che si ...Sono 18 i tifosi nerazzurri denunciati dopo gli scontri che si sono registrati prima del fischio iniziale di Fiorentina Inter.