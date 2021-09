Vaccini, Vaia: “Per gli under 12 è ancora troppo presto. Non ci sono indicazioni univoche della comunità scientifica” (Di martedì 21 settembre 2021) “E’ ancora troppo presto. Non ci sono indicazioni univoche della comunità scientifica per vaccinare questa popolazione così sensibile. Dobbiamo evitare di rincorrere i comunicati stampa delle aziende”. E’ quanto ha detto a Radio1 il direttore dell’Istituto Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, commentando l’ipotesi, sostenuta ieri da Pfizer, che si possa iniziare a vaccinare contro il Covid-19 anche i bambini nella fascia 5-11 anni. “Il buon senso dice – aggiunge Vaia -: aspettiamo sospendiamo, vediamo. Se le autorità regolatorie internazionali e nazionali lo approveranno e si prenderanno la responsabilità, allora sì. sono un fortissimo sostenitore del vaccino ma non è una pozione ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 21 settembre 2021) “E’. Non ciper vaccinare questa popolazione così sensibile. Dobbiamo evitare di rincorrere i comunicati stampa delle aziende”. E’ quanto ha detto a Radio1 il direttore dell’Istituto Spallanzani di Roma, Francesco, commentando l’ipotesi, sostenuta ieri da Pfizer, che si possa iniziare a vaccinare contro il Covid-19 anche i bambini nella fascia 5-11 anni. “Il buon senso dice – aggiunge-: aspettiamo sospendiamo, vediamo. Se le autorità regolatorie internazionali e nazionali lo approveranno e si prenderanno la responsabilità, allora sì.un fortissimo sostenitore del vaccino ma non è una pozione ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Vaccini, Vaia (Spallanzani): 'Troppo presto per bambini 5-11 anni' #covid - MauQuei : Vaccini ai bimbi, Vaia: 'E' troppo presto, mancano dati scientifici' - FrancaRenatadi2 : @francesco_vaia Lei da Dottore non sa che non si Possono vaccinarsi tutti? Ci sono Persone che hanno delle malatti… - TrevisoCityWR : Vaccini: Vaia, troppo presto per i bimbi di 5-11 anni - Sanità - - SignorAldo : RT @Silvy6701: Vaccini ai bimbi, Vaia: 'E' troppo presto, mancano dati scientifici' -