Il telecronista britannico che ci rimane malissimo per il sorpasso di Tortu | VIDEO

(Di venerdì 6 agosto 2021) Da “It’s coming home” a “It’s gonna be gold for Great Britain?” il passo è stato brevissimo e il risultato è stato lo stesso. Come accaduto per l’ottimismo inglese prima e durante la finale dei Campionati Europei di calcio, anche oggi i britannici hanno dovuto accontentarsi di un secondo posto, con una medaglia d’oro sfumata all’ultimo metro. Un solo centesimo: questo il lasso temporale che ha permesso alla staffetta 4X100 italiana di conquistare una storica vittoria olimpica. E la telecronaca inglese della staffetta diventa subito un tormentone.“It is gonna be gold for Great Britain?” pic.twitter.com/QJ0OwS61NZ— Matteo Spaziante (@MatteoSpaziante) August 6, 2021La telecronaca inglese ...