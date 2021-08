Vico Equense: Sventata truffa ad anziano con due arresti. 5mila euro per 3 succhi di frutta (Di giovedì 5 agosto 2021) Vico Equense: truffa ad anziano Sventata dai Carabinieri e dalla loro intuizione. Arrestate due persone dei Quartieri Spagnoli. I NOMI Il copione è sempre lo stesso e questo ha favorito i Carabinieri della compagnia di Sorrento che da mesi stanno monitorando la penisola con servizi di controllo del territorio mirati a debellare quello che va Leggi su 2anews (Di giovedì 5 agosto 2021)addai Carabinieri e dalla loro intuizione. Arrestate due persone dei Quartieri Spagnoli. I NOMI Il copione è sempre lo stesso e questo ha favorito i Carabinieri della compagnia di Sorrento che da mesi stanno monitorando la penisola con servizi di controllo del territorio mirati a debellare quello che va

Ultime Notizie dalla rete : Vico Equense 5mila euro per 3 succhi di frutta: la truffa ai danni di un anziano disabile Cinquemila euro per 3 succhi di frutta. I carabinieri della Compagnia di Sorrento sono riusciti a sventare la truffa nei confronti di un anziano di Vico Equense da parte di due soggetti, un uomo e una donna di 27 e 23 anni originari dei Quartieri Spagnoli e già noti alle forze dell'ordine. Un uomo contatta un 82enne vicano fingendosi il nipote. ...

Sorrento, tre succhi di frutta al costo di... 5mila euro: sventata truffa a un 82enne Intanto i carabinieri della stazione di Vico Equense presidiano la zona e notano due persone in un'auto: non sembrano turisti né volti noti di Vico Equense. I due - un uomo e una donna di 27 e 23 ...

