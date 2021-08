Covid Usa, ipotesi chiusura a turisti non vaccinati (Di giovedì 5 agosto 2021) Gli Stati Uniti prevedono di far entrare nel Paese solo i turisti che hanno completato l’iter vaccinale contro il coronavirus, ovvero hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino. Lo ha detto un funzionario della Casa Bianca a condizione di anonimato, citato dalla Bbc, spiegando che non è stata decisa alcuna data per l’entrata in vigore del provvedimento. Al momento, per entrare negli Stati Uniti è necessario esibire un tampone negativo al Covid-19 effettuato nei tre giorni precedenti. Secondo quanto spiegato dal funzionario della Casa Bianca, l’Amministrazione Biden sta cercando di riaprire in “modo sicuro e sostenibile”, aggiungendo che “con limitate ... Leggi su italiasera (Di giovedì 5 agosto 2021) Gli Stati Uniti prevedono di far entrare nel Paese solo iche hanno completato l’iter vaccinale contro il coronavirus, ovvero hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino. Lo ha detto un funzionario della Casa Bianca a condizione di anonimato, citato dalla Bbc, spiegando che non è stata decisa alcuna data per l’entrata in vigore del provvedimento. Al momento, per entrare negli Stati Uniti è necessario esibire un tampone negativo al-19 effettuato nei tre giorni precedenti. Secondo quanto spiegato dal funzionario della Casa Bianca, l’Amministrazione Biden sta cercando di riaprire in “modo sicuro e sostenibile”, aggiungendo che “con limitate ...

