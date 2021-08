Ricoveri in risalita, anche in terapia intensiva. Allerta dai dati Agenas in tre regioni: zona gialla più vicina (Di lunedì 2 agosto 2021) Dopo settimane di stallo in cui gli ospedali italiani sono tornati a respirare, la variante Delta sta spingendo il contagio verso la quarta ondata di cui si cominciano a registrare già alcuni picchi. Insieme al moltiplicarsi di nuovi positivi al Coronavirus sale anche la percentuale di posti letto nei reparti ospedalieri occupati da pazienti Covid. Si parla di un più 4 per cento a livello nazionale, stando a quanto riportato nell’ultimo monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Il dato si riferisce per l’esattezza al primo di agosto. Ciò significa che rispetto all’ultima rilevazione del 31 luglio la percentuale di ospedalizzazioni legate al ... Leggi su open.online (Di lunedì 2 agosto 2021) Dopo settimane di stallo in cui gli ospedali italiani sono tornati a respirare, la variante Delta sta spingendo il contagio verso la quarta ondata di cui si cominciano a registrare già alcuni picchi. Insieme al moltiplicarsi di nuovi positivi al Coronavirus salela percentuale di posti letto nei reparti ospedalieri occupati da pazienti Covid. Si parla di un più 4 per cento a livello nazionale, stando a quanto riportato nell’ultimo monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Il dato si riferisce per l’esattezza al primo di agosto. Ciò significa che rispetto all’ultima rilevazione del 31 luglio la percentuale di ospedalizzazioni legate al ...

Advertising

infoitinterno : Contagi stabili ma ricoveri in risalita. Iss: effetto europei sui giovani maschi, più casi tra gli under 40 - TgrRai : RT @TgrRaiSicilia: Contagi e ricoveri in risalita anche fra i più piccoli - TGR Sicilia - TgrRaiSicilia : Contagi e ricoveri in risalita anche fra i più piccoli - TGR Sicilia - TelemiaLaTv : Nuova risalita dei contagi in Calabria (+110), nel cosentino +43. Ancora su i ricoveri - valentinadigrav : RT @LaStampa: Ricoveri in risalita, allertati gli ospedali: “Subito posti letto per pazienti Covid” -