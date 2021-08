Cybersicurezza, Gabrielli: “Bisogna correre. Subito l’Agenzia. Il 95% dei server della Pubblica amministrazione non sono affidabili” (Di lunedì 2 agosto 2021) “Bisogna correre”. È quanto ha detto il sottosegretario Franco Gabrielli, a capo dell’autorità delegata del governo per la Sicurezza rePubblicana, in un’intervista a RePubblica parlando dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale e anche a proposito del recente attacco Subito dai sistemi informatici della Regione Lazio (leggi l’articolo). “Due Paesi come la Germania e la Francia – ha detto ancora Gabrielli – si sono dotati di un’Autorità nazionale di resilienza cybernetica già da molto tempo la Germania ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 2 agosto 2021) “”. È quanto ha detto il sottosegretario Franco, a capo dell’autorità delegata del governo per la Sicurezza rena, in un’intervista a Reparlando delper lanazionale e anche a proposito del recente attaccodai sistemi informaticiRegione Lazio (leggi l’articolo). “Due Paesi come la Germania e la Francia – ha detto ancora– sidotati di un’Autorità nazionale di resilienza cybernetica già da molto tempo la Germania ...

Advertising

repubblica : Gabrielli: “Un nuovo modello di cybersicurezza per l’Italia digitale' - repubblica : Gabrielli: “Un nuovo modello di cybersicurezza per l’Italia digitale' - fcolarieti : Cybersicurezza, Gabrielli: “Bisogna correre. Subito l’Agenzia. Il 95% dei server della Pubblica amministrazione non… - carlobonini : #Cyber intervista al sottosegretario per la sicurezza nazionale Gabrielli: “Un nuovo modello di cybersicurezza per… - VelvetMagIta : Agenzia per la #cybersicurezza, l’appello di #Gabrielli: “Ora l’Italia deve correre” #Velvet #VelvetMag -