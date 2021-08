Atletica | Olimpiadi | risultati 2 agosto El Bakkali trionfa nei 3000 siepi Oro per Hassan nei 1500 e Allman nel disco

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 agosto 2021) Si è da poco conclusa l’intensa giornata dedicata all’alledi Tokyo. Tre le medaglie assegnate e tanti gli italiani in gara nella sessione pomeridiana di oggi 2. Favoloso oro per il marocchino Soufiane Elnei. Iltore della gara a cinque cerchi ha chiuso la sua prova in 8’08”90. Elha gestito in maniera oculata la gara battendo nel finale l’etiope Lamecha Girma che nell’ultimo rettilineo ha cercato, in maniera vana, di rimanere in scia. Il 20enne nativo di Oromia ha chiuso la sua prova in 8’10”38. ...