Olimpiadi: Malagò, ‘Draghi mi ha chiamato commosso, ha invitato Marcell e Gimbo a Palazzo Chigi’ (Di domenica 1 agosto 2021) Tokyo, 1 ago. (Adnkronos) – “Sono anni che c’è una formidabile polemica intorno al tema dello Ius soli. Noi abbiamo sempre sostenuto, come mondo dello sport, che è un tema politico e non vogliamo fare politica ma occuparci di sport. Non riconoscere lo ius sportivo è qualcosa di aberrante, folle. Oggi più che mai questo discorso va concretizzato. A 18 anni e un minuto chi ha quei requisiti deve avere la cittadinanza italiana, non che a 18 anni inizia una via crucis”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a Casa Italia dopo il doppio oro nell’atletica di Marcell Jacobs e Gimbo Tamberi. “La risposta migliore l’ha data Mario ... Leggi su ildenaro (Di domenica 1 agosto 2021) Tokyo, 1 ago. (Adnkronos) – “Sono anni che c’è una formidabile polemica intorno al tema dello Ius soli. Noi abbiamo sempre sostenuto, come mondo dello sport, che è un tema politico e non vogliamo fare politica ma occuparci di sport. Non riconoscere lo ius sportivo è qualcosa di aberrante, folle. Oggi più che mai questo discorso va concretizzato. A 18 anni e un minuto chi ha quei requisiti deve avere la cittadinanza italiana, non che a 18 anni inizia una via crucis”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni, a Casa Italia dopo il doppio oro nell’atletica diJacobs eTamberi. “La risposta migliore l’ha data Mario ...

