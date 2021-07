Love is in the air, anticipazioni dal 2 al 6 agosto 2021: incidente per Eda, perderà la memoria (Di sabato 31 luglio 2021) Eda sospetta di Serkan e pensa che il fidanzato le stia nascondendo qualcosa di importante. L’uomo infatti non è convinto di dire tutta la verità sull’incidente dei genitori, ha paura. Intanto Efe è sempre più interessato al green hotel e vuole essere affiancato da Eda nel progetto. Che cosa succederà a questo punto? Lo scopriamo subito con le nuove anticipazioni per Love is in the air. Le nuove puntate della serie tv turca andranno in onda, come di consueto nella programmazione pomeridiana di Canale 5, dal 2 al 6 agosto 2021. Vi anticipiamo subito che per Eda le cose non si metteranno affatto bene perché ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 31 luglio 2021) Eda sospetta di Serkan e pensa che il fidanzato le stia nascondendo qualcosa di importante. L’uomo infatti non è convinto di dire tutta la verità sull’dei genitori, ha paura. Intanto Efe è sempre più interessato al green hotel e vuole essere affiancato da Eda nel progetto. Che cosa succederà a questo punto? Lo scopriamo subito con le nuoveperis in the air. Le nuove puntate della serie tv turca andranno in onda, come di consueto nella programmazione pomeridiana di Canale 5, dal 2 al 6. Vi anticipiamo subito che per Eda le cose non si metteranno affatto bene perché ...

Advertising

akasatana_4545 : RT @ecchisimasu: Shigokare Ecchi na Joshi Daisei to Doki x2 Love Lesson (part 2/2) #hentaicommunity #hentaivideo @Darling_Sama @Grow_the_H… - fully_fufs : RT @_saud4de_: Forse sono l’unica, okay? Ma a me basta sentire Louis pronunciare “Love is only for the brave” e capire quanto grande sia tu… - DinoGamer2301 : RT @ecchisimasu: Shigokare Ecchi na Joshi Daisei to Doki x2 Love Lesson (part 2/2) #hentaicommunity #hentaivideo @Darling_Sama @Grow_the_H… - jadaaa28 : RT @_saud4de_: Forse sono l’unica, okay? Ma a me basta sentire Louis pronunciare “Love is only for the brave” e capire quanto grande sia tu… - deadcybertokyo : @J4EDRAG0N MENOMALE AMORE SPERIAMO RIMANGA ALMENO COSÌ ;_; e che sia una giornata tranquilla . I'll take the title… -