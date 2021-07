Sconfitta alle Olimpiadi, torna a casa e il padre muore. Lutto per l’atleta 22enne (Di venerdì 30 luglio 2021) È riuscita a tornare dalla Olimpiadi di Tokyo per dare l’ultimo saluto al padre. Giuseppe Carlini, padre di Angela Carlini, pugile 22enne di Afragola, in provincia di Napoli, impegnata alle Olimpiadi di Tokyo nei pesi welter femminili, dove ha perso ai quarti di finale, è morto. L’ex poliziotto era costretto su una sedia a rotelle dopo un incidente mentre era in servizio. A dare la triste notizia è stata la Federazione Pugilistica Italiana. “Oggi è venuto a mancare Giuseppe Carini, per tutti “Peppe”, l’amorevole papà dell’azzurra Angela Carini, appena rientrata da Tokyo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 luglio 2021) È riuscita are dalladi Tokyo per dare l’ultimo saluto al. Giuseppe Carlini,di Angela Carlini, pugiledi Afragola, in provincia di Napoli, impegnatadi Tokyo nei pesi welter femminili, dove ha perso ai quarti di finale, è morto. L’ex poliziotto era costretto su una sedia a rotelle dopo un incidente mentre era in servizio. A dare la triste notizia è stata la Federazione Pugilistica Italiana. “Oggi è venuto a mancare Giuseppe Carini, per tutti “Peppe”, l’amorevole papà dell’azzurra Angela Carini, appena rientrata da Tokyo ...

